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Aktüel

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 32 kadın ve çocuk kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:21:05 -
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 32 kadın ve çocuk kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 32 kişi kurtarıldı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta terör örgütünün Borno eyaletinde gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından ordunun, eyaletin Gamboru bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Enenche, operasyonda 16 kadın ve 16 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 13 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Enenche, çok sayıda örgüt üyesinin teslim olduğunu ifade etti.

Enenche, operasyonda teröristlerin sığınaklar ve lojistik malzemelerin imha edildiğini, teröristlere ait araç, motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın de ele geçirildiğini söyledi.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.


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