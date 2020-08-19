  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da Boko Haram üyesi 20 terörist öldürüldü
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram üyesi 20 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:29:57 -
Nijerya'da Boko Haram üyesi 20 terörist öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Enenche, birçoğunun da yaralı kaçtığı bilgisini paylaştı.

Enenche, örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini, örgütün sığınaklar ve lojistik malzemelerin imha edildiğini bildirdi.

Öte yandan Boko Haram'ın Borno eyaletinde güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi
Dünya

Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi

Türkiye, Libya'da kritik bir üs olan Vatiye'ye KORKUT hava savunma sistemlerini yerleştirdi.
Belediye Başkanı koronavirüse yenik düştü
Gündem

Belediye Başkanı koronavirüse yenik düştü

Konya’da koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti.
PKK elebaşı Karasu örgütün bitişini böyle anlattı: Türk Devleti politika değiştirdi
Gündem

PKK elebaşı Karasu örgütün bitişini böyle anlattı: Türk Devleti politika değiştirdi

Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından olan Mustafa Karasu, verdiği bir röportajda Türkiye'nin artık eskisi gibi vur çık operasyonlar yap..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı