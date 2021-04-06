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Dünya Nijerya'da bir cezaevine daha saldırı! Çok sayıda mahkum firar etti
Dünya

Nijerya'da bir cezaevine daha saldırı! Çok sayıda mahkum firar etti

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, silahlı kişilerin bir cezaevine daha düzenlediği saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 23:40:00 -
Nijerya'da bir cezaevine daha saldırı! Çok sayıda mahkum firar etti

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, silahlı kişilerin bir cezaevine daha düzenlediği saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, İmo eyaletine bağlı Ehime Mbano bölgesindeki cezaevine de saldırı düzenledi.

Saldırıda cezaevi kundaklanırken, çok sayıda mahkum firar etti.

Dün, Owerri'deki cezaevine saldırı düzenlenmişti​​​​​​​

İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine dün silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, 1844 mahkum firar etmiş, 50 araç kundaklanmıştı.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

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