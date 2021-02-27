  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da altın madeninde silahlı saldırı: Ölüler var
Dünya

Nijerya'da altın madeninde silahlı saldırı: Ölüler var

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin altın madeninde düzenlediği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 00:38:00 -
Nijerya'da altın madeninde silahlı saldırı: Ölüler var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin altın madeninde düzenlediği saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Dankurmi bölgesindeki bir altın madenine motosikletle gelen silahlı kişiler rastgele ateş açtı.

Saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı eyalette dün sabah erken saatlerde silahlı kişilerin bir kız yatılı okuluna düzenlediği saldırıda 317 öğrenci kaçırmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyasete geri dönüyor! Arınç yeni hedefini açıkladı
Gündem

Siyasete geri dönüyor! Arınç yeni hedefini açıkladı

Yaptığı açıklamalarla tepki çeken ve bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, yeni hedefi..
Türkiye’ye savaş açan ülkede ordu isyan bayrağını çekti! Askerler arasında büyük huzursuzluk
Dünya

Türkiye’ye savaş açan ülkede ordu isyan bayrağını çekti! Askerler arasında büyük huzursuzluk

Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çeken Yunanistan'da çok sayıda askere koronavirüs bulaşması orduda krize neden oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Önümüzdeki Ramazan ayına yetiştirmek istiyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenileme çalışması tamamlanan Atlas Sineması'nın açılış töreninde konuştu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay