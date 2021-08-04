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Dünya Nijerya'da alıkonulan öğrencilerden 3'ü kaçtı
Dünya

Nijerya'da alıkonulan öğrencilerden 3'ü kaçtı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 5 Temmuz'da silahlı kişilerce liseye düzenlenen saldırıda kaçırılan öğrencilerden 3'ü saldırganların elinden kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 02:49:00 -
Nijerya'da alıkonulan öğrencilerden 3'ü kaçtı

Ulusal basında çıkan haberlerde, 5 Temmuz'da eyaletin Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'nden kaçırılan öğrencilerden 3'ünün kaçtığı belirtildi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olmadığı, bu nedenle hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

5 Temmuz'da Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'ne silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda onlarca öğrenci kaçırılmış, saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda 45 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.

Ülkede, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

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