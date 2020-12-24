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Aktüel Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü
Aktüel

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 01:15:16 -
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde bir akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Gaika-Jebba kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonunda tankerden benzin boşaltımı sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve 30 ev de yanarak kül oldu.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Öte yandan, Kwara İtfaiye Hizmetler Sözcüsü Hakeem Adekunle olayı doğruladı, ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Adekunle, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

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