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Aktüel

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:20:16 -
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi üzerine meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Delta eyaletinin Benin-Sapele kara yolunda akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Olayda yaklaşık 10 araç kül olurken, çevredeki evler zarar gördü.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Delta Eyaleti Polis Sözcüsü Onome Onowakpoyeya, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun kontrol altına alındığını söyledi.

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