  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Baş müftü Nagehan fetvayı verdi! "Şarap içmek günah değil"

"Türkiye bitti! Döviz alın" çağrısı ölüme yol açtı! ENAG kurucusunu suçladılar

Cihat Yaycı'dan olay çıkış: Türkiye petrol ve doğalgaz sondaj gemilerini o ülkeye devretsin

Elon Musk'tan Türkiye kararı

Türkiye, yenilenebilir enerjiye 73 milyar dolar yatırım yapacak diyerek duyurdu

'Türkiye ile petrol konusunda anlaşın' demişlerdi! Arap ülkesi ABD'yi bile dinlemedi, anlaşmaya yanaşmadı

Ünlü banka dolar tahminini duyurdu! 4 lira...

Pınar Altuğ başıboş köpeklerle ilgili yapılacak düzenlemeden rahatsız oldu! Eşi Yağmur Atacan'ın işi olay oldu

Shell, Asya'dan gelen talep ve Avustralya'daki faaliyetlerine dair çarpıcı değerlendirme yaptı

Sözde hayvanseverlerden Mustafa Kemal'e büyük saygısızlık!
Dünya Nijerya'da 7 üniversite öğrencisi jeneratör dumanından hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da 7 üniversite öğrencisi jeneratör dumanından hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-22 23:58:00 -
Nijerya'da 7 üniversite öğrencisi jeneratör dumanından hayatını kaybetti

Nijerya’nın Bayelsa eyaletinde bir müzik stüdyosunda, 7 üniversite öğrencisi jeneratör dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bayelsa eyaletinde kalacak yerleri olmadığı için müzik stüdyosunda kalan üniversite öğrencileri, uyudukları sırada jeneratörden çıkan dumana maruz kaldı.

Dumanı soluyanlardan 7 kişi yaşamını yitirdi. Stüdyodaki öğrencilerden bazıları hastaneye kaldırıldı. Bölge polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken petrol zengini Nijerya'nın birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörlerle karşılıyor.

Nijerya'da kanlı saldırı
Nijerya'da kanlı saldırı

Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkan Tinubu'nun eşi ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkan Tinubu'nun eşi ile bir araya geldi

Gündem

Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkan Tinubu'nun eşi ile bir araya geldi

Nijerya'da camide sabah namazı esnasında patlama! 11 ölü 17 yaralı
Nijerya'da camide sabah namazı esnasında patlama! 11 ölü 17 yaralı

Dünya

Nijerya'da camide sabah namazı esnasında patlama! 11 ölü 17 yaralı

Nijerya'da 14 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya'da 14 terörist etkisiz hale getirildi

Spor

Nijerya'da 14 terörist etkisiz hale getirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23