  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
Aktüel

Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:54:52 -
Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında 26 Kasım ve 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 43 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Birnin Kogo ormanında, 26 Kasım'da düzenlenen operasyonda 37 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve 3 rehinenin de kurtarıldığını belirtti.

Niger eyaletinde 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonda ise 6 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Enenche, 10 çete üyesinin de yakalandığını söyledi.

Enenche, operasyonlarda çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiğini ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Bölgelerde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S. Arabistan'dan BAE'ye Türkiye darbesi
Dünya

S. Arabistan'dan BAE'ye Türkiye darbesi

Orta Doğu’da adeta dengeler değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ne karşı Suudi Arabistan, geçmişteki hamlelerinin aksine Türkiye ile yakın ..
CHP’de bir taciz skandalı daha! 'Söylemeye dilim varmıyor'
Gündem

CHP’de bir taciz skandalı daha! 'Söylemeye dilim varmıyor'

CHP’deki cinsel saldırı skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Ko..
Bakandan binlerce çalışana müjde: Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik
Ekonomi

Bakandan binlerce çalışana müjde: Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücre..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay