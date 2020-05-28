Nijerya’da 4 yılda kaçırılanlar için 11 milyon dolar fidye ödendi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 2011'den bu yana kaçırılan kişilerin serbest bırakılması karşılığında, 11 milyon doları son 4 yılda olmak üzere toplam 18,23 milyon ABD doları fidye ödendi.



"Nijerya'da İnsan Kaçırma Endüstrisinin Ekonomisi" başlığıyla yayımlanan raporda, fidye için en fazla insan kaçırma olayının Bayelsa, Delta ve Rivers gibi güney eyaletlerde yaşandığı belirtildi.



Raporda, "2011'den bugüne Nijerya'nın farklı eyaletlerinde fidye için kaçırılan insanların kurtarılması için 18,23 milyon ABD doları fidye ödendi." ifadelerine yer verildi.



Bu kaçırma olaylarının giderek arttığına dikkat çekilen raporda, son 4 yılda ödenen fidyenin ise 11 milyon ABD doları olduğu kaydedildi.



Fidye için insan kaçırma olayları nedeniyle Nijerya'nın giderek "güvensiz bir ülke" durumuna düştüğüne işaret edilen raporda, Kaduna, Taraba, Borno ve Katsina gibi kuzey eyaletlerde de güvenlik sorunları yaşanmaya başlandığı değerlendirmesi yapıldı.



Raporda, fidye için insan kaçıranların bu işi bir suç olarak değil iş olarak gördüğü de belirtildi.



Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'da iş insanı, siyasetçi, din adamı ve yabancı işçiler fidye için kaçırılıyor.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu suçların önüne geçilemiyor.

