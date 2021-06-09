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Nijerya'da 2 otobüs çarpıştı: Ölüler var
Dünya Nijerya'da 2 otobüs çarpıştı: Ölüler var
Dünya

Nijerya'da 2 otobüs çarpıştı: Ölüler var

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 23:52:00 -
Nijerya'da 2 otobüs çarpıştı: Ölüler var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Jigawa Polis Sözcü Vekili Lawan Shisu, eyaletin Birninkudu-Kano kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını belirtti.

Shisu, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bazılarının durumlarının ağır olduğunu ifade eden Shisu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Shisu, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları ikazında bulundu.

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