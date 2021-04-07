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Dünya Nijerya'da 2 Çinli’yi kaçırdılar
Dünya

Nijerya'da 2 Çinli’yi kaçırdılar

Nijerya'da Osun eyaletinde iki Çinli madenci fidye için kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:10:00 -
Nijerya'da 2 Çinli’yi kaçırdılar

Nijerya'nın güneybatısındaki Osun eyaletinde iki Çinli madenci fidye için kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, Osun eyaletine bağlı Okepa/Itikan köyündeki bir altın madenine saldırı düzenledi.

Saldırıda iki Çinli madenci kaçırıldı, altın madeninde bulunan iki güvenlik görevlisi de yaralandı.

Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanları bulmak için operasyon başlattıklarını belirtti.

Osun eyaletinde iki ay önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda üç Çinli kaçırılmış, bir güvenlik görevlisi öldürmüştü.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

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