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Spor Nijerya'da 14 terörist etkisiz hale getirildi
Spor

Nijerya'da 14 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-21 02:25:00 -
Nijerya'da 14 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Borno ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyesi 14 kişi haytını kaybetti.

Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, ordu ve Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) iş birliğinde Borno eyaletine bağlı Lawanti bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığı kaydedildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Udawa köyünde düzenlenen operasyonda da 7 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü ifade etti.

Yahaya, operasyonda silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiğini kaydederek, çete mensuplarına ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
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Kaynak: AA

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