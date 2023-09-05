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Dünya Nijerya'da 12 petrol tesis imha edildi! Kaçak petrolü ülke rezervlerini etkiledi! Bölgede operasyon başladı!
Dünya

Nijerya'da 12 petrol tesis imha edildi! Kaçak petrolü ülke rezervlerini etkiledi! Bölgede operasyon başladı!

Yeniakit Publisher
2023-09-05 00:56:00 - 2023-09-05 01:05:52
Nijerya'da 12 petrol tesis imha edildi! Kaçak petrolü ülke rezervlerini etkiledi! Bölgede operasyon başladı!

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde, ham petrolün yasa dışı rafine edilmesi için kullanılan 12 tesis imha edildi. Nijerya ülkesi endişeli çünkü sürpriz değil adam kaçırma gibi olaylar sık sık oluyor. Nijerya'da yüzlerce yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde, ham petrolün yasa dışı rafine edilmesi için kullanılan 12 tesis imha edildi. Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki petrol bölgesinde "Delta Safe" operasyonunun sürdüğünü belirtti.

Operasyonda 12 kaçak rafinerinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Nwachukwu, 60 ham petrol fırını, 14 petrol deposu, çalıntı ham petrol yüklü 6 ahşap tekne ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da yüzlerce yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada bulunuyor.

Petrol yataklarının yer aldığı Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.
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