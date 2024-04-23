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Dünya Nijerya Donanması'na ASELSAN ve HAVELSAN desteği!
Dünya

Nijerya Donanması'na ASELSAN ve HAVELSAN desteği!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:28:00 - 2024-04-23 23:43:03
Nijerya Donanması'na ASELSAN ve HAVELSAN desteği!

İlk gemi 26 Ekim 2023 tarihinde Dearsan Tersanesi tarafından denize indirilen, Nijerya Donanmasına ait Açık Deniz Karakol Gemisi OPV 76 ikinci kez denizle buluştu. Nijer Donanması'na ASELSAN ve HAVELSAN'dan büyük destek geldi.

Nijerya Donanması'na ait ikinci Açık Deniz Karakol Gemisi OPV 76, düzenlenen törenle ait olduğu denizler ile buluştu. Nijerya Deniz Kuvvetleri'nin inşasını üstlenen Aziz Yıldırım, Nijer donanmasının gücüne güç katmaya devam ediyor. 

Nijerya donanması için inşa edilen ilk 76 metre uzunluğa sahip Açık Deniz Karakol Gemisi OPV, 26 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen tören ile denizle buluştu. İkinci ve son gemi 19 Nisan tarihinde düzenlenen törenle görevine başlamak üzere denizlere uğurlandı.

NİJER DONANMASININ GÖZDESİ: OPV 76 KARAKOL GEMİSİ

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Nijerya First Lady’si Bayan Remi Tinubu, Nijerya Savunma Bakanı Dr. Bello Muhammed Matawalle ve Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Emmanuel Ogalla katılım gösterdi.

Tören sırasında konuşma yapan Görgün, OPV 76 teslimatının savunma sanayi işbirliklerini zenginleştireceğini dile getirerek, Türkiye daha fazlasını hak ediyor dedi.


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NİJERYA GEMİSİNDE ASELSAN VE HAVELSAN DETAYI

Nijerya Deniz Kuvvetleri'ne ait OPV 76 Açık Deniz Karakol Gemisi, çok yönlü olmasıyla çeşitli deniz operasyonlarında kullanılabilme özelliği taşıyor. Geminin tasarımı sensör ve silahlarla hızlı bir şekilde donatılmasına olanak sağlıyor. Nijer Donanması'na ait olan OPV 76 karakol gemileri denizlerde keşif, gözetleme, özel kuvvetler görevleri, deniz ateş desteği gibi farklı opsiyonel görevlerde kulanılabiliyor. 

Geminin mühimmatında ise Marlin 40 mm ana batarya topu, ASELSAN 30 mm MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Topu ve 12,7 mm STAMP RCWS gibi mühimmatlar yer alıyor. Bunlara ek olarak HAVELSAN, Nijer Donanması'na ait OPV 76'lar için ADVENT savaş yönetim sistemi sunacak.

(Kaynak: TR Haber)

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