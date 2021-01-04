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Aktüel Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Batı Afrika ülke liderlerine "teröre karşı birlik" çağrısı
Aktüel

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Batı Afrika ülke liderlerine "teröre karşı birlik" çağrısı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:03:38 -
Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Batı Afrika ülke liderlerine "teröre karşı birlik" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, terörle mücadelede Batı Afrika'daki ülke liderlerine "birlik" çağrısı yaptığı bildirildi.

Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, Nijer'de sivillere yönelik saldırıda 100'e yakın kişinin öldürülmesi sonrası yazılı açıklama yaptı.

Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısını kınayan Shehu, "Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, terörle mücadelede Batı Afrika'daki ülke liderlerine birlik çağrısı yaptı." ifadesini kullandı.

Shehu, masum insanların katledilmesinin kendisini derinden etkilediğine işaret ederek, "Sahel bölgesi, teröristler nedeniyle büyük bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya. Terörizm, önlem almazsak kötülüğün yayılması gibi her yere bulaşabilir. Düşmanlarımıza karşı sadece birlik olmak bize yardım edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin Nijerya, Nijer, Çad, Kamerun ve Mali gibi bölge ülkelerinde güvenlik sorununa neden olduğuna dikkati çeken Shehu, bu süreçten sonra çok sayıda silahın suç örgütlerinin eline geçtiğini kaydetti.

Nijer'in Mali sınırı köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında 100'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

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