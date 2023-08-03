  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Partili Başkan istifa etti

İdam edilmeyen magandalar terör estiriyor! Bin 204 metre mesafeden çocuğu vurdu

‘Böyle saçmalık olmazdı’ Mert Başaran'dan yeni karara övgüler...

Ümit Özdağ'dan Akbelen provokasyonu! Irkçılık hızını kesmedi ağaç çığırtkanlığı yaptı

Ve Buffon bıraktı

Çalar saat olmadan önce insanlar nasıl uyanırdı? Bu yöntemlere çok şaşıracaksınız

Konya depremiyle ilgili şok durum! Depremi̇n olduğu fay, hari̇tada yok!

Kaynayan kazan devriliyor! CHP'de MYK toplantısında 3 ilçe başkanının bileti kesildi

Rus donanması bomba haberi verdi: Baltık Denizi'nde! Batı'ya gözdağı! Ruslar resmen harekete geçti

Dolar tahminleri ses getiren Necmettin Batırel'in gram altın tahmini olay: O tarihte 1000 lira kazandıracak..
Dünya Nijer'den Fransa'ya tahliye tepkisi
Dünya

Nijer'den Fransa'ya tahliye tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-08-03 03:48:00 -
Nijer'den Fransa'ya tahliye tepkisi

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Abdurrahman (Ömer) Tchiani, Fransa'ya tepki gösterdi.

Tchiani, 3 Ağustos bağımsızlık günü dolayısıyla devlet televizyonundan açıklamalarda bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e yaptırımlarının "yasa dışı, haksız ve insanlık dışı" olduğunu belirten Tchiani, bu yaptırımların Nijer halkını daha da yoksullaştıracağını kaydetti.

Tchiani, bu yaptırımları reddettiklerini dile getirerek ECOWAS'ın tutumunun aşağılayıcı olduğunu vurguladı.

Yaptırımlar nedeniyle gelecek günlerin oldukça zor geçeceğinin altını çizen Tchiani, Nijer halkının bu zorluklar karşısında kararlı bir duruş sergileyeceğini belirtti.

Tchiani, ülkeden ayrılan Fransızlara ilişkin de "Fransız vatandaşlarının Nijer'i terk etmeleri için hiçbir somut gerekçe yok. Onlarla ilgili en ufak bir tehdit bile yoktu." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsim vermeden Fransa'nın askeri iş birliklerini askıya almasını eleştiren Tchiani, "Terörle mücadeleye yardım ettiklerini söyleyenler, en ufak bir zorlukta askeri iş birliklerini askıya alıyor." dedi.

Öte yandan ECOWAS adına arabuluculuk yapacağı duyurulan Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) ve Sokoto Sultanı Sa'ad Abubakar, beraberindeki heyetle, Niamey'de çeşitli görüşmeler yaptı.

Cuntaya verilen süre azalıyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, askeri cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti,

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayınladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Nijer'deki cunta yönetimi Afrika ülkelerini tehdit etti
Nijer'deki cunta yönetimi Afrika ülkelerini tehdit etti

Dünya

Nijer'deki cunta yönetimi Afrika ülkelerini tehdit etti

Nijer'den flaş Fransa kararı!
Nijer'den flaş Fransa kararı!

Dünya

Nijer'den flaş Fransa kararı!

Nijer, uranyum ihracatını durdurmuştu! AB ve ABD'den peş peşe açıklamalar
Nijer, uranyum ihracatını durdurmuştu! AB ve ABD'den peş peşe açıklamalar

Dünya

Nijer, uranyum ihracatını durdurmuştu! AB ve ABD'den peş peşe açıklamalar

Nijerya'da difteri felaketi
Nijerya'da difteri felaketi

Dünya

Nijerya'da difteri felaketi

Dünya Bankası'ndan Nijer kararı
Dünya Bankası'ndan Nijer kararı

Dünya

Dünya Bankası'ndan Nijer kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23