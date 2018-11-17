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Nijer'de yeni petrol rezervi tespit edildi

Nijer'in Kafra bölgesinde Cezayirli petrol şirketi Sonatrach tarafından petrol rezervi keşfedildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:30
Nijer'de yeni petrol rezervi tespit edildi

Nijer devlet televizyonu, Sonatrach'ın geçen seneden bu yana Nijer-Cezayir sınırında yaptığı petrol arama çalışmaları neticesinde söz konusu bölgede ülkenin en büyük petrol yataklarından birini keşfettiğini duyurdu.

Sonatrach geçen nisan ayında Kafra'da yaklaşık 24 bin kilometrekare genişliğindeki bir petrol yatağının varlığına dair bilgiler paylaşmıştı.

Yakın zamanda Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile Niamey arasında yapılan anlaşma ile CNPC ülkenin güneydoğu bölgesi Agadem'de günlük 90 bin varil petrol çıkaracak.

Petrol Bakanlığı verilerine göre ham petrolde 20 bin varil üretiminin yapıldığı ülkede söz konusu anlaşmayla birlikte günlük petrol üretimi 110 bin varile ulaşacak.

Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri sayılan Nijer'de zengin uranyum rezervlerinin de olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 07:30
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