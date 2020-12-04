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Aktüel Nijer'de sınırdaki askerlere saldırı: 2 ölü
Aktüel

Nijer'de sınırdaki askerlere saldırı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:20:46 -
Nijer'de sınırdaki askerlere saldırı: 2 ölü

DAKAR (AA) - Nijer'in Burkina Faso sınırında askerlere düzenlenen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker kayboldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Burkina Faso sınırındaki Tapoa mevkisinde askerlere saldırdı.

Olayda 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker kayboldu.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Tapoa'nın yer aldığı Tillaberi bölgesi, hafta başında da askerlerin hedef alındığı bir saldırıya sahne olmuş ve 2 asker yaşamını yitirmişti.

Tillaberi'de 2017'den bu yana yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.






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