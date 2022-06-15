Nijer'de güvenlik güçlerine pusu: 8 ölü, 33 yaralı!

Silahlı grupların Nijer'in Burkina Faso sınırında bulunan ordu güçlerine yönelik saldırısında 8 jandarmanın öldüğü, 33 jandarmanın yaralandığı bildirildi.

Nijer Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, motor üzerinde hareket eden silahlı grupların ülkenin güneybatısındaki Waraou bölgesinde devriye atan güvenlik güçlerine karşı saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

AFP'nin haberine göre, bakanlığın "terör saldırısı" olarak tanımladığı saldırılarda, 8 güvenlik personelinin öldüğü, yaralanan 33 personelden 6'sının durumunun kritik olduğu belirtildi. Öte yandan Nijer güçlerine ait 5 askeri aracın ve bir kamyonun imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijer ordu kaynaklarının iddiasına göre güvenlik güçlerinin karşılık verdiği saldırılarda 50'ye yakın silahlı grup mensubu ise öldürüldü.

Nijer'in karşı saldırısında uluslararası hava desteğinin de rol oynadığı aktarıldı.

Waraou bölgesi, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in sınırlarının birleştiği bölgenin bir parçası olan Tillaberi'de bulunuyor. Söz konusu bölge, son zamanlarda El Kaide ve IŞİD bağlantılı farklı grupların saldırılarına sahne oluyor.

Kaynak: Mepa News