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Dünya Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası olaylar durulmuyor
Dünya

Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası olaylar durulmuyor

Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidarın adayı Mohamed Bazoum'un kazanması ülke çapında protestolara neden oldu, çıkan olaylarda 2 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 05:37:00 -
Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası olaylar durulmuyor

İçişleri Bakanı Alkache Alhada, yaptığı açıklamada, geçici sonuçlara göre seçimi Bazoum'un kazanmasının duyurulmasının ardından ülke çapındaki olaylarda 468 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) da seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

BM ve ECOWAS'tan yapılan ortak yazılı açıklamada, geçici seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra patlak veren şiddet olaylarının kınandığı kaydedildi.

Sokak olaylarının başlamasıyla ülke genelinde internet kesintisi ve sosyal medyaya ulaşımda kısıtlama yaşandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı seçimi

7,4 milyon seçmenin bulunduğu Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 21 Şubat'ta yapılmıştı.

İkinci turda, ilk turda yüzde 39,33 oy alan eski İçişleri Bakanı Bazoum ile yüzde 17 oy alan eski Cumhurbaşkanı Ousmane yarışmıştı.

Bağımsız Seçim Komisyonu, 23 Şubat'ta geçici sonuçlara göre, iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Bazoum'un yüzde 55,75 oy alarak sandıktan zaferle çıktığını duyurmuştu.

Muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı 71 yaşındaki Mahamane Ousmane'nın da yüzde 44,25 oy aldığı kaydedilmişti.

Muhalefet sonuçları kabul etmiyor

Bağımsız Seçim Komisyonunun açıklamalarının ardından sokaklara dökülen Ousmane'nın destekçileri ise seçim sonuçlarına itiraz ederek, asıl oy oranının yüzde 50,3 olduğunu iddia etmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, iki dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

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