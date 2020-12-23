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Aktüel Nijer'de 56 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Nijer'de 56 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:44:43 -
Nijer'de 56 terörist etkisiz hale getirildi

DAKAR (AA) - Nijer'de, Mali sınırında askeri araca düzenlenen saldırının ardından 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijer Ordusunun Facebook hesabından yapılan açıklamada, 7 askerin hayatına mal olan saldırının ardından Mali sınırına operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 56 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 13'ünün de yakalandığı kaydedildi.

Hafta başında askerleri taşıyan araç, Mali sınırında yer alan Tillaberi bölgesinde teröristlerce pusuya düşürülmüş, olayda 7 asker yaşamını yitirmişti.

Bu, Mali ve Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi'de aralık başından beri gerçekleşen üçüncü saldırı olmuştu.

Tillaberi, aralığın ilk haftasında 2 saldırıya sahne olmuş, 4 asker hayatını kaybetmişti.

Bölgede, 2017'den bu yana yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

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