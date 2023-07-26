Nihayet bir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı milyonların beklediği açıklamayı yaptı

Göktaş, göreve geldikten sonra ilk kez Ankara‘da gazetecilerle bir araya geldi.

Independent Türkçe'den Gökçen Tuncer'in aktardığına göre; Bakanlığın projelerini anlatan Göktaş, 6284 sayılı kanun ve nafaka konularıyla ilgili tartışmaları yorumladı.

6284 ile ilgili ilk kez konuşan Göktaş, "6284 sayılı kanunun kaldırılması tabii ki söz konusu değil, Benim bu konuda düşüncem açık ve net. Amacımız kadın cinayetlerinin, şiddetinin olmaması. Bizler isteriz ki bu rakamlar sıfırlansın. Kanunun değişmesi gerekmiyor. Bu kanun olduğu gibi kalmalı. Ancak uygulamada varsa bir hata bunun da üstünden gitmemiz lazım. Bu kanundan kaynaklanan hatalar değil" ifadelerini kullandı.

"Süresiz nafaka konusu"nu önemsediğini söyleyen Tuncer, şunları şu ifadeleri kullandı:

“Bazı insanlar 1990’lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım.

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Süresiz nafaka, adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele almaması lazım. Açıkça sormak istiyorum. Süresiz bir nafaka sizin için adil mi?”