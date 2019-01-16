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Nihat Zeybekci telefon numarası verdi

AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, bire bir görüşme şansı bulamadığı İzmirlilerle iletişim kurmak için WhatsApp hattı açtı. 0 552 175 35 35'eİzmirliler tarafından gönderilecek her mesaj Zeybekci’ye ulaşacak.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:15
Nihat Zeybekci telefon numarası verdi

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere üç aydan az süre kala AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, vatandaşlarla WhatsApp hattı üzerinden iletişim kurma kararı aldı. 0 552 175 35 35'e İzmirliler tarafından gönderilecek her mesaj Zeybekci'ye ulaşacak.

WhatsApp isteklerine öncelik verecek

Önceden duyurulan gün ve saatlerde ise ‘WhatsApp'tan vatandaşlarla bizzat sohbet edecek olan Zeybekci, seçildiği zaman buradan gelen isteklere öncelik vereceğini belirtti. Nihat Zeybekci, hazırladığı mega projelerini İzmirlilerin istekleri doğrultusunda geliştireceğini ifade etti.

Zeybekci, "Gelin ezberleri bozalım. Herkes İzmir'le ilgili aklındakileri hiç sınırlamadan ortaya koysun. Sizlerin fikrine ihtiyacımız var. İzmir'in geleceğine dair beraber beyin fırtınası yapalım ve tüm gücümüzle bu hayalleri el ele gerçekleştirelim" dedi.

Bu fikir alışverişiyle tarihe bir not düşmeyi amaçladıklarını söyleyen Nihat Zeybekci, İzmir'in kendi geleceğini kendi belirlemesinin kentin tarihinde bir ilk olacağının da altını çizdi. Bu konuda atılacak adımları da sıralayan Zeybekci, günlük gezilerinde halkla yaptığı görüşmelerde iletilen tüm dilek ve şikayetleri tek tek dikkate alacağının sözünü verdi.

Zeybekci, İzmir'in sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak toplantıların da, halkın sesinin kendisine ulaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:15
  1. İzmir
  2. Nihat Zeybekci
  3. AK Parti
  4. telefon numarası

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