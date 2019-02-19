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Nihat Zeybekci: Şarap haramdır ama ihracatını destekliyoruz

Şarap üretimi ile ilgili açıklamaları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Zeybekci, "Şarap ihracatını destekliyoruz. Şarap haramdır" dedi.

19 Şubat 2019 Salı 22:04
Nihat Zeybekci: Şarap haramdır ama ihracatını destekliyoruz

"İzmir şarabını uluslararası bir marka yapmak istiyorum." dediği için eleştirilen AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, bir açıklama daha yaptı.

İçinden geçenleri söylediğini söyleyen Zeybekci, “Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz. Yurt dışı fuarlarına katıldıklarında destek veriyoruz. Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim, böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz.

İzmir’de bir marka çalışması olduğunda bunu desteklemem mümkündür. Ben, lafını evirip çeviren bir adam değilim. İçimden geçenleri söyledim. Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:04
  1. İzmir
  2. Şarap
  3. Nihat Zeybekci

YORUM YAZ

  • FerhatFerhat1 sa önce
    "Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın." Bir müslümanın söyleyeceği laf değil. Müslüman haramla uğraşmaz. Desteklemez. Asıl önemli olan kendini uyaran kardeşlerini terslemez. Haber verin, Solakların oyunu alamaz ama,Sağlakları da kaybediyor.
  • KaraKara1 sa önce
    Konuştukça batıyorsun bence sussan daha çok oy alırsın.
  • LeventbayLeventbay1 sa önce
    Evet bende şarap üretimini destekliyorum ama devlet vergide ha varsın şaraba rakıya sigaraya yükleniyor . Ne alıp veremedigi var anlamak zor içmezsen içme kardeşim içenede mani olma

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