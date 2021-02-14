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Spor Nihat Özdemir'den 'VAR' açıklaması! Kaldırılacak mı?
Spor

Nihat Özdemir'den 'VAR' açıklaması! Kaldırılacak mı?

TFF Başkanı Nihat Özdemir son dönemlerde tartışma konusu olan VAR teknolojisine vurgu yaparak UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem kurduklarını ve kaldırmayı düşünmediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 13:10:00 -
Nihat Özdemir'den 'VAR' açıklaması! Kaldırılacak mı?

Türkiye'de birçok takım Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden şikâyetçi durumda. En son Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki ofsayt kararına isyan etti. Sarı-lacivertliler, benzer durumların yaşanması halinde dosyayı Avrupa'ya taşıyacağını açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise tartışılan VAR sisteminin devam edeceği mesajını verdi. Özdemir, "Hakem maçın her karesine hakim olamıyor. Onu dışarıda 10 bin göz izliyor. VAR sistemiyle futbola teknoloji geldi. VAR hakemleri kameralardan olayı tespit ediyor." dedi.

"UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem kurduk"

VAR sisteminin UEFA'da da devamlı tartışıldığını, geliştirilmeye çalışıldığını anlatan Başkan Özdemir, "Bizim kurmuş olduğumuz VAR sistemi, UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya her yerde VAR sistemi tartışılıyor. Çünkü, bir olay var ve karar verici insanlar var." dedi.

"VAR'ı ikiye ayırıyorum"

VAR tartışmalarının bütün dünyada olduğunu belirten Özdemir, "VAR'ı ben ikiye ayırıyorum. İlki ofsayt kararları. Orada işin içine matematik giriyor. Sistem çizgiyi çiziyor. İkincisi, penaltı ve kart kararları. Ele değmeler, fauller ya da kırmızı kartlar tartışmaya açık. Bütün dünyada bu var." diye konuştu.

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