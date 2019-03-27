0553 313 94 23

Nihat Özdemir: "Yeni bir ruh, yeni bir takımla başarıya ulaşacağına inanıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı’nın yeni bir ruh ve yeni bir takımla başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 20:58
Nihat Özdemir: "Yeni bir ruh, yeni bir takımla başarıya ulaşacağına inanıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı’nın yeni bir ruh ve yeni bir takımla başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, katıldığı ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ne 2’de 2 yaparak başlamasını değerlendiren Özdemir, "1 ay evvel Şenol Güneş ile yeni sözleşme imzaladık. Bu sözleşme ile birlikte Milli Takım’a ruh geldi. Yeni bir sistemle oyuncuları Milli Takımımıza davet etti. 2 maça başarılı bir şekilde, gol yemeden 6 gol atarak 6 puanla başladık. İyi bir başlangıç yaptık. Bunun devam etmesini arzuluyoruz. İnşallah da iyi olacak. Önemli olan haziran ayında Konya’da yapacağımız Fransa maçı. Oradan iyi bir netice almamız lazım. Arkasından gideceğimiz İzlanda deplasmanı da tahmin ediyorum gruptaki şansımızın ne kadar olacağını gösterecektir. Yeni bir ruh, yeni bir takımla başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Ayrıca Türk milletinin de bu başarıya ihtiyacı var, özledik. Uzun zamandan beri Milli Takım’ın başarısı yok. En kısa zamanda bu başarıya ulaşacağız. Türk milleti gururla bugünleri bekliyor" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Cengiz yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi
    1. Mustafa Cengiz yönetiminin idari..
    2. Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına..
    3. İçişleri Bakanı Soylu: “AB romantik..
    4. "Afrika veri tabanı oluşturmamız..
    5. "Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması..
    6. Demba Ba: Ay'a gidilmedi, bu bir kurmaca
    7. Üniversite kampüsünde korkunç olay: 1..
    8. İngiltere Başbakanı May'den istifa..
    9. AP tek kullanımlık plastik ürünleri..
    10. "15 Temmuz, Anadolu topraklarının..
    11. Pencereden atlayan 3 yaşındaki çocuğu..
    12. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal,..
    13. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı..
    14. Kılıçdaroğlu: “Ekrem İmamoğlu..
    15. ABD, Özbek pamuğunu satın alma..
    16. Florida’da öğretmenlerin silahlanması..
    17. Kılıçdaroğlu Avcılar'da
    18. Boeing 737 MAX için bir yazılım..
    19. MHP’li Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na..
    20. İngiltere Başbakanı Theresa May,..
    21. "Milli takım, Şenol hocamızla güzel..
    22. Bakan Varank, Güngören esnafını..
    23. Türkiye'den hareket eden Palau..
    24. Nihat Özdemir: "Yeni bir ruh, yeni bir..
    25. Ahmet Ağaoğlu: “Bu sezon ilk sıra..
    26. Bakan Çavuşoğlu o sesi duyunca..
    27. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    28. Çavuşoğlu, Çorlu’da Cumhur İttifakı..
    29. Bayern Münih bombayı patlattı! Tam 80..
    30. Mert Günok: “Milli Takım’da güzel bir..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek