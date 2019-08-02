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Nihat Özdemir: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş ile görüşmelerin sürdüğünü ve liglerin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:34
Nihat Özdemir: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş ile görüşmelerin sürdüğünü ve liglerin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.


Kulüpler Birliği Vakfının Maslak’taki merkezinde yayıncı kuruluşun talepleriyle ilgili bir toplantı yapıldı. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile Süper Lig’de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.


Toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, Kulüpler Birliği adına yayıncı kuruluş ile görüşmesi için TFF’ye yetki verdiklerini ve en kısa sürede konunun çözüme ulaşılacağına inandıklarını dile getirdi.



Özdemir: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"


Kulüpler Birliği’nin üyeleriyle beraber yayıncı kuruluşun isteklerine ilişkin son durumun şartlarını müzakere ettiklerini söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu konuyla ilgili kulüplerimizin desteğiyle yayıncı kuruluş ile son görüşmeleri yaparak en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı açıklayacağız. Biz son bir defa yayıncı kuruluş ile görüşeceğiz. Liglerin ertelenmesiyle ilgili bir durum söz konusu olmayacak. Ümit ediyorum ki mevcut kuruluş ile devam edeceğiz. En kısa zamanda kamuoyuna açıklamamızı yapacağız. Herkes olumlu yaklaşıyor meseleye. Bu Türkiye’mizin, kulüplerimizin ve Türk futbolunun meselesi. Çözüm hazır. En kısa zamanda uygulamaya koyacağız" şeklinde konuştu.



"Ödemelerde bir sorun gözükmemekte"


Yayıncı kuruluşun kulüplere yapması gereken ödemelerde herhangi bir sorunun bulunmadığını da belirten Nihat Özdemir, "Biz yola çıkarken Kulüpler Birliği ile toplantılar yaparak bir noktaya geldik. Herhangi bir sorunumuz yok, bu sene de hedefe varmak üzere çalışıyoruz. Ödemelerde bir sorun gözükmemektedir. En kısa sürede kulüplerimize ödemelerin yapılmasını sağlayacağız" dedi.


Özdemir, son olarak yayıncı kuruluş ile TFF’nin arasında bir sözleşmenin olduğunu hatırlatarak, "Biz kulüpler adına o sözleşmeyi yaptık. Bütün şartları değerlendirerek kulüplerin, TFF’nin, yayıncı kuruluşunun ekonomik durumunu değerlendirerek objektif bir yol bulduk ve kulüplere sunduk" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:34
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