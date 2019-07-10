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Nihat Özdemir: “Kulüpler buna uyarsa Türk futbolu 3 sene içerisinde kurtulabilir”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni uygulanmaya başlanan Kulüp Lisans Talimatnamesiyle ilgili olarak, kulüplerin bu talimatlara uyması durumunda Türk futbolunun 3 sene içerisinde kurtulabileceğini söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:15
Nihat Özdemir: “Kulüpler buna uyarsa Türk futbolu 3 sene içerisinde kurtulabilir”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni uygulanmaya başlanan Kulüp Lisans Talimatnamesiyle ilgili olarak, kulüplerin bu talimatlara uyması durumunda Türk futbolunun 3 sene içerisinde kurtulabileceğini söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile birlikte geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kulüp Lisans Talimatnamesi ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Özdemir, yeni talimatnamede kulüplerin bilançolarını alıp inceleyeceklerini ifade ederek, “Temmuz, ağustos ayları transfer ayları. Bu aylarda kulüplerden bilançoları alacağız. 1 hafta içerisinde lisans kurulu bilançoları inceleyecek. Takımların harcama limitlerini ilan edeceğiz ama kulüplerimiz en iyi kendileri biliyor. Hesapları kendileri dahi yapabilirler. Hesabı nasıl yapacağımız da açık. Mutlaka bugünden hesaplarını yapıp harcama limitlerini kendileri bulabilirler. Eylül ayında harcama limiti belli olacak ve siteye koyacağız. Fazla harcama yapmışsa, limiti aştığı takdirde puan silme cezalarının dahil olduğu cezalar var. Geçen sene herhangi bir takımın 2-3 puanını silersen şampiyonluğu, sıralamayı ve ligden düşmeyi etkileyecek cezalar olurdu. 7 kişilik kuruldan çıkan kararın dönüşü yoktur. Biz uygulamasak UEFA uygulayacak. UEFA’dan, FIFA’dan sürekli puan silme geliyor. Bugün UEFA ve FIFA da dosya sayısı en kabarık olan ülkelerden biriyiz. Buna dur demeliyiz. Türk kulüplerinin dosyaları UEFA’ya, FIFA’ya gitmemeli. Kuralları harfiyen uygulayacağımızı bütün kulüplerimizin bilmesini istiyorum. Harcama limitleri bulmaları çok basit. Bun bulup transfer politikalarını buna göre yapmaları lazım” şeklinde konuştu.



"Kulüpler buna uyarlarsa Türk futbolu 3 sene içerisinde kurtulabilir”


Başkan Nihat Özdemir, yeni talimatname uygulanırken, ilk sene yüzde 30 ,ikinci sene ise yüzde 15 fazla harcama payı bırakacaklarını ifade ederek, “UEFA’ya dosya bırakmayacağız. UEFA bizden daha katı, daha acımasız. Biz bir defa iki yıl geçiş süreci bıraktık. Harcamalardan ilk yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 15 fazla harcayabilirsin dedik. Biz bu yönetmeliği uygularsak, kulüpler buna uyarlarsa Türk futbolu 3 sene içerisinde kurtulabilir. Bankalar kulüplere iyi bakmaktalar. Borcu yapılandırmada ellerinden gelen desteği veriyorlar. Kulüplerimize onlar da disiplin getiriyorlar. Bu iki disiplini aynen uygulayacağız”açıklamasını yaptı.



“Trabzonspor’un UEFA’ya katılmasına çok sevindik”


Basın mensuplarının, ‘ikinci sene yüzde 16 ile harcama limitinin aşması durumunda ceza uygulanacak mı’ sorusuna ise Nihat Özdemir, şu yanıtı verdi:


“Yönetmelikte hepsi yazıyor. Kurul ona göre inceleyip ihtarla mı geçireceğine karar verecek. Trabzonspor’a da bazı ikazlar oldu. Trabzonspor’un UEFA’ya katılmasına karar verildi. Biz de mutlu olduk. Trabzonspor ceza almış olsaydı büyük üzüntü duyacaktık. Trabzonspor önünü açtı. İnşallah bu sene UEFA’ya katılacak ve başarıya ulaşacaktır. Bu durumlar kurulun takdirinde.”



“Talimatnamede istediğimiz değişiklikleri yönetim kurulu kararıyla yapabiliriz”


Nihat Özdemir, talimatnamede kulüplerin, bankaların, UEFA’nın veya kamuoyunun tenkitleri doğrultusunda değişikliğe gidilebileceğini de ifade ederek, “Kulüp lisans yönetmeliği 6 aya yakın zamandır çalışılıyor. Hüsnü Güreli başkanlığında bir noktaya gelmişti. Yeni göreve geldiğimizde Kulüpler Birliği ile paylaştık. Onlar da itirazlarda bulundu. Bu böyle olsun, bu böyle olmasın diye endişelerini değerlendirdik. Bankalar Birliği ile görüştük. Sonra da UEFA’daki arkadaşlarımızın da görüşlerini alarak sonlandırdık, ilan ettik. Bu yönetmeliğin aksayan tarafları olabilir. Kulüplerin önünü tıkayan problemler olabilir. Veya kararları daha da katılaştırmamız gerekebilir. İstediğimiz değişiklikleri yönetim kurulu kararıyla yapabiliriz. Yolumuza devam edeceğiz. Önemli olan başlamaktır. Bankalardan, UEFA’dan tenkitler gelebilir. Hepsini yeniden değerlendiririz. Yolumuza gerekli değişiklikler ile devam ederiz” şeklinde konuştu.



TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin birinci transfer döneminde harcama limitini aşması durumunda ara transfer döneminde karşılaşacakları cezai işlemlerle ilgili de konuşarak, şunları aktardı:


“Birinci transfer dönemi ağustos sonunda bitiyor. İkinci dönem var. Harcamalar bitmiş, limit aşılmış ise ocak ayında transfer yapma yetkisi olmayacak. Oyuncuyu alırsa bile lisans alamayacak.”


Özdemir, kulüplerin Euro veya Dolar üzerinden yapılan sözleşmelerine dikkat çekerek, harcamalardaki limit aşımı hesaplanmasının Türk lirasına çevrilerek yapılacağını söyledi.



Fikret Orman: “ Toparlanmak için bu acı reçeteyi uygulamak lazım”


Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ise yeni talimatname ile ilgili gelecek 3 senenin zor olacağının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:


“Kulüpten verilen transfer bedeli transferin parçası. Esas önemli olan şey kulübün bütçesi, oyuncularımıza vermiş olduğumuz maaş. Transfer bedeli ödemeseniz bile bütçe dışına çıkarsanız bu cezalarla karşılaşırsınız. Transfer yapmadın ama takımın bütçesi var. Yeni talimatname iki yıllık geçiş süreci veriyor. İlk sene yüzde 30, ikinci sene yüzde 15 aşabilirsiniz diyor. Siz bu sene bütçe 100’ken, ikinci sene 115 yapabilirsiniz. Kimse transferlerini algılamasın. Bedelsiz yapılan transferler de transferdir. Orada bakılan oyuncu primleri seyahat, personel giderleri, antrenör maaşları bütün hepsinin oluşturduğu bütçe. Türk futbolunun zapturapt altına alınması lazım. Önümüzdeki 3 sene zor olacaktır. Toparlanmak için bu acı reçeteyi uygulamamız lazım.”



“16 kulüp uyup, 2 kulüp uymazsa ceza alacaktır”


Orman, federasyonun kulüpleri disipline etmek istediğini vurgulayarak, “Burada iyi niyetler vardır. Bu sınırın altında kalma çabası içerisinde olması lazım. Biz kulüplerin federasyonuyuz. Onların derdi de kulüplere ceza vermek değil, kulüpleri disipline etmek ama suiistimal edilirse, 16 kulüp uymuş, 2’si uymamışsa ceza alacaktır. Hem süreci anlatmak hem de onları ikaz etmektir bu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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