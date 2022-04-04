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Spor Nihat Özdemir istifa mı etti? Nihat Özdemir neden istifa etti?
Spor

Nihat Özdemir istifa mı etti? Nihat Özdemir neden istifa etti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa edip etmediği araştırılıyor. Peki, Nihat Özdemir neden görevini bıraktı?

Yeniakit Publisher
2022-04-04 14:32:00 - 2022-04-04 14:58:51
Nihat Özdemir istifa mı etti? Nihat Özdemir neden istifa etti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. 

TFF Yönetimi, Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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