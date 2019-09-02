Nihat Özdemir: "İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Ana hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası’nda yer almak. Bunu Türk milleti istiyor. İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağız" dedi.

Turkcell ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turkcell ile 2002’den bu yana olan birlikteliği uzattıklarını söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Her zaman bize uğurlu geldiler. 2002’deki başarının tekrarını istiyoruz. Ana hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası’nda yer almak. Bunu Türk milleti istiyor ve Turkcell ailesi de bizim yanımızda oldular. Ülkemize ve milli takımımıza hayırlı olsun. Onların uğuruna inanıyorum. İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağız” diye konuştu.

"Hedefimiz 2 maçta 6 puan"

2 önemli maça çıkacaklarını da sözlerine ekleyen Özdemir, “9 puanımız var ve 2 önemli maçımız var. 7 Eylül’de Beşiktaş Park’ta Andorra ile ardından da Moldova ile deplasmanda oynayacağız. Önemli maçlar dedim çünkü ana hedefimiz bu 2 maçtan 6 puanla dönmek ve 15 puana yükselmek. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Sonrasında önemli maçlarımız var. Allah’ın yardımı, çocuklarımızın inancı ve Şenol hocamızın katkılarıyla milli takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası için yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.

Akça: “Hocamıza çok güveniyorum”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, 2002’de başlayan yolculuğun devam ettiğini ifade ederek, “Bugünkü imzanın da anlamı büyük. Dijital bir imza ve Turkcell’e yakışan bir imza. 2002’den bugüne kadar tekrar edilmeyen imzanın bugün yapılmış olması, 2002’de yakalanan başarının tekrar edileceğine de bir işaret diye düşünüyorum. Federasyonumuzun çok güçlü bir yönetimi var, onlara çok güveniyorum. Hocamıza da çok güveniyorum. 2002’deki başarının da mimarıydı. Beşiktaş’ın da başarılarında önemli katkıları oldu. Takım çok iyi başladı ve çok iyi gidiyor. Bu kadar sevilen futbola hizmet etmek önemli. Bütün ekibe başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

İmzaların atılmasının ardından, imzanın atıldığı tableti hediye etmeleri gerektiğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, “A Milli Takımımız bugün Turkcell tesislerinde deplasmana geldi ama güzel bir deplasman oldu kendileri için. Onlara maçlar öncesinde moral motivasyon vermek istedik. Yönetimimize, teknik direktörümüze, futbolcularımıza güveniyoruz. En önemlisi de Türkiye’ye inanıyoruz. Türk sporunun olduğu her yerde var olmaya çalışıyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.