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Nihat Özdemir: "Adalet ve liyakat temel prensibimiz olacak"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonunda yapılan seçimle 179 oy alarak başkanlığa seçilen Nihat Özdemir kürsüye gelerek delegelere seslendi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:11
Nihat Özdemir: "Adalet ve liyakat temel prensibimiz olacak"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonunda yapılan seçimle 179 oy alarak başkanlığa seçilen Nihat Özdemir kürsüye gelerek delegelere seslendi.


Başkan seçildikten sonra ilk konuşmasını yapan Nihat Özdemir, “Ben ve yönetim kurlumuzda ki diğer arkadaşlarım hep birlikte elimizden gelenin en iyisini, hatta daha fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Şundan emin olabilirsiniz ki önceki konuşmamda da belirtiğim gibi adalet ve liyakat temel prensibimiz olacaktır. Bunun önemini altını çizerek belirtmek istiyorum. Tüm futbol kamuoyunu ilgilendiren konularda ise şeffaf bir biçim de tüm paydaşların görüşleri alınarak konsorsiyum kurarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu kolay bir yer değil bunun farkındayım. Ama Türk futbolunu yukarıya taşımak, yönetim kurulumuzla beraber benim en büyük mükafatım olacaktır.



“Ülkemiz futbolunu hakkettiği değere çıkarmak için el ele vermenin tam zamanıdır”


İletişimin gücüne inandığını söyleyen Özdemir, “Telefonum herkese açıktır. Beni yakından tanıyan herkes bunu bilir. Önümüzdeki dönemde kırgınlıklarla bir tarafa bırakarak hedefe odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye hem ekonomik hem nüfus olarak büyük bir ülkedir. Ama ne yazık ki enerjimizin çoğunu israf etmekteyiz. Ülkemiz futbolunu hakkettiği değere çıkarmak için el ele vermenin tam zamanıdır diye düşünüyorum. Başarılı olacağımıza da yürekten inanıyorum. Geçmiş dönemde birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Yıldırım Demriören ve yönetim kurulu arkadaşlarıma, sayın Hüsnü Güreli’ye teşekkür ediyorum. Gelecek olan Ramazan Bayramınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:11
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