Nihat Kahveci'den flaş yorum! '7 senedir hızlı yürümüyorum bile ama Lens ‘den daha iyi oynarım...'

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla devirdi. Tosic'in kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Gomis'in penaltı vuruşundan faydalanamayan Aslan, Fernando ve Rodrigues'in golleriyle zafere koştu. Bu sonuçla Cim Bom 66 puanla liderliğini sürdürürken, Siyah-Beyazlılar 62 puanda kaldı ve haftayı 4. sırada noktaladı.



Mücadele oynandığı sırada Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Nihat Kahveci, sosyal medyadan Jeremain Lens'i eleştirdi.



Kahveci, sosyal medya hesabından "7 senedir hızlı yürümüyorum bile ama Lens ‘den daha iyi oynarım kesin..." ifadelerini kullandı.