Nihat Kahveci'den Fikret Ormanı kızdıracak paylaşım

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Beşiktaş BaşkanıFikret Orman'a yazdıklarını sosyal medyada paylaştı.

Kahveci’ye yaptığı paylaşımın ardından bazı Beşiktaş taraftarlarınca tepki gördü.

Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde ''Nihat bizden tefeci gibi para aldı'' ifadelerini kullanmıştı.

Kahveci bu paylaşımına; "Cevap atamadı diyelim gerçek Beşiktaşlılar. İki sezon şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma büyük başarı. Tebrikler ama 'Tefeci Nihat' olmadı. notunu ekledi.

OKTAY DERELİOĞLU'NDAN OLAY YORUM

Beşiktaş'ın bir diğer efsanesi Oktay Derelioğlu ise Nihat Kahveci'nin paylaşımına; "Fikret Orman açıp küfür eder anca Nihat'ım! Bakalım, bekliyorum varsa yüreğin yüzüme et diye beni de engelledi. Kendisini BJK'nın sahibi sanıyor. Ancak sosyal medyada belden aşağı vurarak algı yaparlar. Kimseden de korkumuz yok bunu da sahte hesaplar ve kişiler bilsin. Beşiktaş'ın tek sahibi var o da taraftar" yorumunu yaptı.