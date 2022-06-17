Nihat Hatipoğlu'ndan o şerefsizlere çok sert tepki

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, son günlerde İstanbul'da açık alanlarda utanmazca ilişkiye girenleri konu alan yazısında, "Aklın alacağı bir şey değil. Bu manzarayı hiçbir Avrupa ülkesinde göremezsiniz. Hemen hemen görmediğim hiçbir Avrupa şehri kalmadı. Hiçbirinde böyle bir manzaraya şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

"Sanki toplumu bu tür rezilliklere alıştırıyorlar" diyen Sabah gazetesi yazarı Hatipoğlu, "Keşke sadece bununla kalsa. Kaldırıma kadar sarkmış çirkinlikler, kadınların müstehcen fotoğraflarını çekme gayretleri, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere saygısızlık, okunan ezana tahammülsüzlük ve bu tahammülsüzlüğü en çirkin ve utanmaz sözcüklerle gösterme gayreti.

Türkiye'nin hassas sinir uçlarına dokunma çabaları. Elbette dünyanın tümünde bir huzursuzluk var. Var lakin onlarda kendini kontrol etme güdüsü de hareketli. Bizde ise bazı insanlarda her şeyin ucunu yaşama gayreti var." diye ifade etti.