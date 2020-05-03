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Nihat Hatipoğlu'ndan dikkat çeken Ömer Döngeloğlu mesajı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bugün koronavirüsten vefat eden İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu için bir taziye yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:13:00 - 2020-05-03 17:27:50
Nihat Hatipoğlu'ndan dikkat çeken Ömer Döngeloğlu mesajı

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bugün koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü İstanbuş Başakşehir Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Döngeloğlu'nun vefatı ailesi, sevenleri ve yakın arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da Döngeloğlu'nun vefatından üzüntü duyan isimlerden oldu.

"Efendimize komşu olsun..."

Hatioğlu paylaştığı mesajında "Ömer Döngeloğlu hocamız Koronadan tedavi görüyordu. Vefat haberini aldım. Çok üzüldük. Samimi ve gönülden bir insandı. Mekanı cennet olsun. Efendimize ve sahabesine komşu olsun. Allah rahmet etsin. Ona ve bu hastalıktan vefat eden tüm insanlarımıza Allah rahmet etsin" dedi.

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