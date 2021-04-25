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Gündem Nihat Hatipoğlu'na yok artık dedirten 'uzaylı' sorusu
Gündem

Nihat Hatipoğlu'na yok artık dedirten 'uzaylı' sorusu

ATV ekranlarında düzenlenen sahur programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Uzaylılar Müslüman mı?" diye soru soruldu. Hatipoğlu bu soruya "Uzayda kimse var mı bilmiyoruz. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemiyor" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 02:27:00 -

Her yıl Ramazan programıyla seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs nedeniyle programlarını çevrim içi gerçekleştiriyor. Yayına uzaktan bağlanan seyircilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir gencin kendisine yönelttiği "Uzaylılar Müslüman mıdır?" sorusuna cevap verdi.

"Uzayda kimse var mı bilmiyoruz"

Kendisine yöneltilen sorunun ardından tebessüm eden Hatipoğlu, "Uzayda kimse var mı ki, bilmiyoruz ki. Uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemediği için..." ifadelerini kullandı.

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