Nihat Hatipoğlu’dan tepki: Dilerim hatadan döner

'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Sezen Aksu'ya bir tepki de Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

Twitter'dan Sezen Aksu'nun şarkı sözlerine tepki gösteren Nihat Hatipoğlu, "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah’ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir. Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz.Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır. Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder. Etmelidir de. Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor.Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır." dedi.