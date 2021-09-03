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Gündem Nihat Hatipoğlu böyle uyardı: Bunun sonu hüsrandır
Gündem

Nihat Hatipoğlu böyle uyardı: Bunun sonu hüsrandır

İlahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu, gençlere tavsiyelerde bulunarak "Deistliğin sonu hüsrandır. Kendilerini koca bir yalana teslim ediyorlar. Sizi de zehirlemek istiyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 10:26:00 -
Nihat Hatipoğlu böyle uyardı: Bunun sonu hüsrandır

İlahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu, gençlere seslenerek "Deistliğin sonu hüsrandır. Kendilerini koca bir yalana teslim ediyorlar. Sizi de zehirlemek istiyorlar" diye uyarıda bulundu.

 

İlahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde gençlere seslendi. "Deistliğin sonu hüsrandır" diyen Hatipoğlu, "Kendilerini koca bir yalana teslim ediyorlar. Sizi de zehirlemek istiyorlar" uyarısında bulundu.

Hatipoğlu, yazısının "Deistliğin sonu hüsrandır" başlıklı kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Sizi de zehirlemek istiyorlar"

"Gençler, sözde Allah'a inandığını söyleyerek "Yüce yaratıcı var ama peygamber ve din yok" diyen kişilerin büyüsüne kapılmayın. Sizler bir yaratıcının var olmasına rağmen insanlığa bir görev veya mesaj iletilmeyeceğine inanıyor musunuz? Bu zihniyet sahipleri, heves ve hevalarına uyacak bir ilah arayışlarındadır. Onlar, Allah'a inanıyor değiller. Kendilerini koca bir yalana teslim ediyorlar. Sizi de zehirlemek istiyorlar."

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Yorumlar

Rafet

Deist ne anlamadım ki, gündeme alınmaması gerekiyor!
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