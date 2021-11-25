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Aktüel Nihat Göre kimdir? Terörist Nihat Göre öldürüldü mü?
Aktüel

Nihat Göre kimdir? Terörist Nihat Göre öldürüldü mü?

Son dakika haberine göre vatan haini terör örgütü mensuplarına yönelik başarılı operasyon yurt içinde ve dışında devam ediyor. MİT ve TSK’nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda PKK’lı hainler tek tek indiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, Gara ve Kandil'de 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Öldürülen teröristler arasında Nihat Göre olduğu da açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:08:00 - 2021-11-25 11:10:05
Nihat Göre kimdir? Terörist Nihat Göre öldürüldü mü?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK yönelik Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara’da 4, Kandil’de de 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından Botan kod Nihat Gören olduğu tespit edildi. Gara’da etkisiz hale getirilen Botan kod Nihat Gören’in; bir süre PKK’nın TAK yapılanmasında faaliyet gösterdiği, TSK’nın gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrasında PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

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