Nihat Genç'ten, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye çok ağır sözler!

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken siyasetin tansiyonu da yükseliyor.

CHP'nin halktan kopukluğuna çok sert eleştiriler getiren Nihat Genç, Rutkay Aziz'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı Mozart açıklaması üzerinden partiyii ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

"Mozart dinleyince ülke kalkınacak, yok böyle bir şey!" ifadesini kullanan Genç, özentiden daha vahim bir durum olmadığını kaydetti.

'Tuncay Özkan gaz çıkarsa, söylediklerinden daha çok şey anlaşılır'

CHP'li siyasetçileri, halkla sağlıklı iletişim kuramamakla da suçlayan Nihat Genç, CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan gibi isimlerin halkın arasına girdiklerinde anlaşılmaktan çok uzak olduğunu söyledi.

Genç, bu isimlerin, Anadolu'da bir kahvehaneye gidip "gaz çıkarmaları" durumunda bile, söylemlerinden daha anlaşılabilir olabileceklerini savundu.

'CHP'nin şu an seçime girmesi 'Kılıçdaroğlu yenilsin' diye...'

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala CHP'yi çok sert sözlerle eleştiren Nihat Genç, CHP'lilerin seçimlere, "Kemal Kılıçdaroğlu yenilsin" diye girdiğini öne sürdü.

Nihat Genç şu ilginç ifadeleri kullandı, "Seçime gidiliyor, bütün vekiller 'CHP başarısız olsun da biz sonra iktidar olalım' diye düşünüyor! Sonra Tuncay Özkan'ı, Mansur Yavaş'ı hepsi bir siyaset yapacaklar. CHP'nin şu an seçime girmesi 'Kılıçdaroğlu yenilsin' diye... Bütün CHP'lilere sor, CHP yenilsin de, şey yapalım..."

'O önden gitsin de...'

CHP'li vekillerin hiçbirisinin öne çıkmak istemediğini belirten Genç, vekillerin Kılıçdaroğlu için, "O önden gitsin de anasının a*ını görsün" diyor. O önden gitsin bir görsün!" dediklerini öne sürdü.