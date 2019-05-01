Nihat Genç'ten dikkat çeken Ahmet Davutoğlu çıkışı: Subliminal bir mesaj... Gazeteci Nihat Genç, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir kişiyi intihar etmekten vazgeçirmesini yorumladı.

Gazeteci Nihat Genç, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir kişiyi intihardan vazgeçirmesi haberini yorumladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olayda eski başbakan Ahmet Davutoğlu, intihar etmek üzere olan bir kişiyi intihardan vazgeçirmişti. Gazeteci Nihat Genç bu olayı subliminal mesaj olarak yorumladı. Genç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Hadi biraz kafayı kıralım. Ben subliminal mesaj diye buna derim. 15 Temmuz Köprüsü, Türk Bayrağı, Ak Parti, intihar hepsi aşağıdaki haberde.'' ifadelerini kullandı.

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