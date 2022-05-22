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Gündem Nihat Genç: 12 binden fazla halkın karşısına geçti ama...
Gündem

Nihat Genç: 12 binden fazla halkın karşısına geçti ama...

Gazeteci Yazar Nihat Genç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 yıldır 12 binden fazla halkın karşısına çıktığı halde hala konuşamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 12:05:00 -
Nihat Genç: 12 binden fazla halkın karşısına geçti ama...

Gazeteci Yazar Nihat Genç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Genç, "Cunta lideri bir Kenan ve sonraları bir de Çiller vardı, ilk yıllarında kürsüden hiç konuşamazlardı ve herkes dalgasını geçerdi, hatta 'hayret Çiller konuşuyor' derdik" ifadelerini kullandı.

Genç, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da aynı hezeyanda bulunduğuna dikkat çekerek, tweetinin devamında şunları kaydetti:

"Ve bir Kılıçdaroğlu var, 12 yıldır lider, 12000'den fazla halkın karşısına geçti, hâlâ konuşamıyor!"

İşte o tweet:

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Yorumlar

...

evren ne güzel konuşuyordu! nesi vardı yani?
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