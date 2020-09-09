Nihat Doğan'a acı haber!
Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan’ın vefat ettiği bildirildi.
Nihat Doğan'a acı haber geldi. Doğan'ın ablası Fatma Doğan’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Nihat Doğan açıklamalarda bulundu.
Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber efendimize de komşu eylesin..." ifadelerine yer verdi.
Fatma Doğan bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Gördüğü tedavinin ana sebebi koronavirüs olduğu iddiaları gündeme geldi. Fatma Doğan’ın koronavirüs sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde vefat ettiği öne sürüldü.
Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs birçok ünlü ismi hedef aldı. Bazı siyasi ve sanatçılar da koronavirüse yakalanarak hastanelerde tedavi gördü. Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler almaya devam ediyor.