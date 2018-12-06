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Nihat Can kimdir nerelidir?

Nihat Can AK Parti Bilecik belediye başkan adayı olarak isminin açıklanmasından sonra Nihat Can’ın kim olduğu araştırılıyor. Peki AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can kimdir? Nihat Can nereli ve kaç yaşında?

06 Aralık 2018 Perşembe 12:17
Nihat Can kimdir nerelidir?

Nihat Can AK Parti Bilecik belediye başkan adayı olarak isminin açıklanmasından sonra Nihat Can’ın kim olduğu araştırılıyor. Peki AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can kimdir? Nihat Can nereli ve kaç yaşında?

1965’te Bilecik’te doğan Nihat Can, ilk ve orta öğrenimini Bilecik’te tamamladı. Nihat Can, AK Parti Bilecik Belediyesi Meclis Üyeliği, belediye başkan yardımcılığı ve belediye başkan vekilliği görevlerini yürütmüştür. Nihat Can, Marmara Belediyeler Birliği üyeliği de yapmış, çeşitli STK’larda görevler üstlenmiştir.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:18
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