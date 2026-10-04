Niğde'nin lezzetleri ve Tabal Gastronomi evi İstanbul'da vitrine çıktı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Tabal Gastronomi Evi tarafından özenle hazırlanan menü gastronomi yazarlarının beğenisine sunuldu. Niğde’nin kadim mutfak kültürünün ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı gecede, tüm katılımcılar 2-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Niğde 6. Gastronomi Festivali’ne davet edildi.

FERİT ŞAHENK’İN EV SAHİPLİĞİNDE SEÇKİN BULUŞMA

Liman İstanbul’da düzenlenen buluşmada, Niğde’nin gastronomi potansiyeli ve Tabal Gastronomi Evi’nin çalışmaları detaylarıyla paylaşıldı. Niğde’nin yerel lezzetlerini ulusal alanda daha geniş kitlelerle buluşturan programda, Tabal Gastronomi Evi ekibinin hazırladığı sunumlar tam not aldı.

BAŞKAN ÖZDEMİR: "NİĞDE'MİZİN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ MASAYA YATIRDIK"

Programda konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde mutfağının tanıtımı adına son derece verimli bir organizasyonu geride bıraktıklarını ifade etti. Başkan Özdemir, "İş insanı Sayın Ferit Şahenk’in ev sahipliğinde, gastronomi dünyasının birbirinden değerli 50 ismiyle bir araya geldik. Hem Tabal Gastronomi Evi’mizin nitelikli çalışmalarını aktardık hem de Niğde’mizin kültürünü ve yemeklerini masaya yatırdık. Damaklarda iz bırakan buluşmada emeği geçen Tabal Gastronomi Evi ekibimize ve ev sahibimiz Sayın Ferit Şahenk’e teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Özdemir, tüm gastronomi tutkunlarını Niğde 6. Gastronomi Festivali’ne davet etti.