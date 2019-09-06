Niğdeli gençler Osmaniye’ye gitti Niğde İl Emniyet Müdürlüğü “Genç Adımlar Kampa-3” projesi kapsamında 38 öğrenciyi Osmaniye’ye gençlik kampına gönderdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü “Genç Adımlar Kampa-3” projesi kapsamında 38 öğrenciyi Osmaniye’ye gençlik kampına gönderdi.

Niğde İl Emniyet MüdürüSalim CebeloğluÖmer Halisdemirmeydanında düzenlenen uğurlama törenindeyaptığı açıklamada :’ İl Emniyet Müdürlüğümüzce BÖF Faaliyetleri kapsamında Ülkemizin doğal zenginliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini gezme ve görme imkanı sağlayabilmek için Niğde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan toplam 38 öğrenciye alternatif ilgi alanı sunmak amacıyla“Genç Adımlar Kampa-3” isimli bir geziye gönderiyoruz " dedi.

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