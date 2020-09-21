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Dünya Niğde'deki depremde bazı evler hasar gördü
Dünya

Niğde'deki depremde bazı evler hasar gördü

Niğde'de dün saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Bor ilçesinde bazı evlerde hafif hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 04:20:00 -
Niğde'deki depremde bazı evler hasar gördü

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Obruk köyünde inceleme yaptı.

Obruk köyünde can ve mal kaybı bulunmadığını belirten Vali Yılmaz Şimşek, evlerde çatlakların olduğunu söyledi.

Uzmanların hasar tespit çalışmasına başladığını belirten Vali Şimşek, devletin vatandaşların yanında olduğunu ve ikmal ekibinin yola çıktığını söyledi.

Deprem anını yaşayan vatandaşlar büyük bir uğultu ve gürültü geldiğini belirtti.

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