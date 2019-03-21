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Niğde’de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

“21 Mart Dünya Ormancılık Günü” nedeniyle Niğde’de 2 bin 500 adet sedir, karaçam ve servi fidanı dağıtıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 12:11
Niğde’de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

“21 Mart Dünya Ormancılık Günü” nedeniyle Niğde’de 2 bin 500 adet sedir, karaçam ve servi fidanı dağıtıldı.


Ömer Halisdemir Meydanı’nda gerçekleşen fidan dağıtımında konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek,amaçlarının toplumda farkındalık oluşturarak gençlere veçocuklara ağaç ve orman sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.


Niğde’nin ormanlık alanın 62 bin 161 hektar ile sadece yüzde 8’ininormanlarla kaplı olduğunu belirten Vali Şimşek şunları dedi: “İlimiz topraklarının önemli bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altında bulunmaktadır. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, çölleşme, erozyon, sel ve taşkınlar ile en etkili mücadele metotlarından biridir. Erozyon ile taşınan topraklarla birlikte organik madde taşınmakta, toprakların verimliliği azalmakta, taşınan rusubat ile birlikte barajlar belirlenen ekonomik ömürlerinden çok önce dolmakta, meydana gelen sel ve taşkınlar can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Toprakların korunması, tabii kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması için erozyonla ve çölleşme ile mücadele edilmesi zorunludur. Ülkemizin orman varlığı 22,3 milyon hektar olup, ülkemizin yüzde28,6 sını oluşturmaktadır.İlimizin ormanlık alanı ise 62 bin 161 hektar olup, İlimizin sadece yüzde8’i ormanlarla kaplıdır. Orman varlığı açısından fakir olan İlimiz 81 il arasında 70’nci sırada yer almaktadır”


Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı kapsamında Niğde’de2003-2018 yılları arasında 56 bin 238 hektar alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışması yapıldığını kaydeden Vali Şimşek: “Bu alanlara 45 milyon adet fidan dikilmiştir. Dikilen fidanlar yöremiz iklimine uygun Karaçam, Sarıçam, Sedir, Ardıç türlerinin yanında yöre halkına gelir sağlayacak Badem, Mahlep, Kuşburnu, Ahlat ve Alıç gibi türlerden oluşmaktadır. Biz de daha önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızı ağaç kesmeye değil, ağaç dikmeye davet ediyor, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü vesilesiyle vatandaşlarımıza 2500 adet sedir, karaçam ve servi fidanı dağıtıyoruz. İnşallah dağıtılan fidanlar yeşerip büyüyecek, çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir miras olacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:11
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