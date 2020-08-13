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Aktüel

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:39:39 -
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 233 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Y, T.E. ve Y.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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