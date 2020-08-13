Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 233 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Y, T.E. ve Y.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.